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28 січня 2025, 14:51

СБУ затримала агентів РФ, які в Україні готували удари по F-16

28 січня 2025, 14:51
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Фото: Lockheed Martin
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Зрадниками виявилися молоді чоловіки з Кременчука

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує RegioNews.

Правоохоронці викрили агентурну групу ФСБ, яка полювала на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери українських військових. Затримали двох російських агентів, які фотографували зліт вітчизняного F-16.

Зрадниками виявилися 21-річний та 22-річний жителі Кременчука (Полтавська область). Вони були завербовані ФСБ. Їхнім завданням було збирати координати основних та резервних аеродромів, і обʼєктів авіаційної інфраструктури України. Таким чином ворог планував завдавати по них удари ракетами та дронами.

Зрадники збиралися обʼїхати на автобусах пʼять регіонів України. Біля кожного з обʼєктів вони планували орендувати житло та "знімати" ціль протягом кількох днів.

Тепер їм оголосили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали двох агентів ФСБ, які коригували удари окупантів по українських військах. Зрадниками виявилися 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також повідомлялося, що при спробі втечі за кордон затримали адвоката з Дніпра, який виявився російським коригувальником. Стало відомо, що він скоригував обстріл ворога по компанії, яка модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Також за його "допомоги" росіяни завдали удар крилатими ракетами в грудні 2023 року, через що шестеро людей загинуло і ще 30 - дістало поранень.

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