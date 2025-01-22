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22 січня 2025, 10:37

При спробі втечі з України затримали адвоката із Дніпра, він виявився російським коригувальником

22 січня 2025, 10:37
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фото: СБУ
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СБУ затримали адвоката при спробі втечі на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон. За даними слідства, він "здавав" ворогу локації складів ЗСУ та корегував удари по місту Дніпро

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

У повідомленні зазначається, що затриманий є відомим місцевим адвокатом.

У спецслужбі повідомили, що зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Для завдання максимальної шкоди він передав фсб точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання дронів.

Відомо також, що за його координатами у грудні 2023 року росіяни вдарили стратегічними крилатими ракетами повітряного базування "Х-101", внаслідок чого загинули шість і були важко поранені 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Також встановлено, що підозрюваний розмістив в одній із груп месенджера повідомлення, в якому виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України.

Комунікація агента з його російським куратором відбувалася через "зв’язкового", давнього знайомого фігуранта, який виявився так званим "першим заступником голови Красногвардійської районної адміністрації Криму", який працює на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада та виправдовування збройної агресії рф проти України. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали адвоката, який вербував агентів для російської розвідки та захищав їх у суді.

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