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СБУ затримала ще двох агентів ФСБ у Донецькій області. Зловмисники коригували російські удари по українських військах, що тримають оборону на Краматорському та Новопавлівському напрямках

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Ворожими поплічниками виявилося двоє місцевих жителів: 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії.

Фігуранти діяли окремо один від одного, але "замикалися" на спільного куратора – кадрового співробітника військової контррозвідки фсб.

За його вказівками агенти об’їжджали місцевість і приховано фіксували локації укріпрайонів та бойових позицій української артилерії, що тримає під вогневим контролем штурмові групи противника.

Крім того зрадники "зливали" окупантам маршрути руху колон військової бронетехніки Сил оборони у напрямку передової.

Служба безпеки своєчасно викрила фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на обох напрямках на східному фронті.

Обидва фігуранти були дистанційно завербовані російською спецслужбою через їхню знайому – колишню мешканку Краматорська, яка у 2022 році виїхала до РФ. Там її завербувала російська спецслужба і доручила сформувати агентурну мережу у прифронтовому місті.

Затриманим повідомили про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали адвоката, який вербував агентів для російської розвідки та захищав їх у суді.