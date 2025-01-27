На Донеччині громадянин рф, який нібито приїхав до доньки, "здавав" позиції ЗСУ

фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Ним виявився 56-річний громадянин рф. Чоловік коригував удари росіян по локаціях Сил оборони на Лиманському напрямку

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними відомства, агент прибув в Україну з москви за декілька днів до початку повномасштабної війни. Чоловік нібито приїхав відвідати доньку в селищі Райгородок Краматорського району.

Після 24 лютого 2022 року він проживав у цьому селищі і намагався вести непомітний спосіб життя.

У 2024 році в месенджері Telegram з ним зв'язався знайомий - військовий з "днр". Він попросив надсилати йому інформацію воєнного характеру.

Відтак підозрюваний збирав дані про розташування Сил оборони в селищі Райгородок. Крім того, у текстових повідомленнях він передавав локації фортифікаційних споруд та наводив удари на критичну інфраструктуру в районі населеного пункту.

Згодом агент планував втечу до держави-агресора, проте його викрили та затримали правоохоронці.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ затримала на Донеччині двох російських агентів. Зловмисники коригували російські удари по українських військах, що тримають оборону на Краматорському та Новопавлівському напрямках.

Також правоохоронці викрили курсантку військового інституту, яка здавала ворогу локації казарм одногрупників.Вона планувала навести ракетний удар РФ по одному з українських військових інститутів.

Раніше у Києві затримали адвоката, який вербував агентів для російської розвідки та захищав їх у суді.