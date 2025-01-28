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28 січня 2025, 10:54

21-річний харків'янин шпигував за ЗСУ, щоб передати дані окупантам

28 січня 2025, 10:54
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Фото: СБУ
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Росіяни обіцяли зраднику "евакуацію до РФ" після виконання "завдань"

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує RegioNews.

21-річний житель Харкова прикидався, що просто їздив на дачу. Натомість - він шпигував за оборонними позиціями ЗСУ в області. Зокрема, за локаціями Сил оборони, які ведуть бої за Вовчанськ.

Завербували молодого харків'янина росіяни через Telegram-канали, де він писав коментарі на підтримку війни РФ. Зокрема, він писав про те, що хоче виїхати у РФ до своїх родичів.

За даними правоохоронців, ФСБ пообіцяли виконати "його бажання" про "евакуацію" після виконаних завдань. Заради цього 21-річний зрадник намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Також він шукав на місцевості сліди танкових гусениць та бронетехніки українських військ, які рухалися до фронту. Зрадник фіксував для ворога розташування зенітно-ракетних комплексів ППО, які захищають Харків.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали росіянина, який нібито приїхав до доньки. З'ясувалося, шо він коригував удари окупантів по локаціях українських військових на Лиманському напрямку. Чоловік планував втекти назад до РФ, але правоохоронці його затримали.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили курсантку, яка планувала навести ракетний удар окупантів по одному з українських військових інститутів. Цей інститут передислокували із Харкова у Львівську область після початку повномасштабної війни. За даними слідства, дівчина готувалась передати росіянам координати службових будівель інституту - зокрема, тих, де були її одногрупники.

СБУ Харківська область агент рф
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