На Дніпропетровщині викрили шпигуна ФСБ, який збирав дані про ЗСУ

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В Дніпрі правоохоронці викрили інформатора країни-агресорки, який передавав ворогу дані про Сили оборони України

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Телеграмі, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік долучився до проросійської спільноти у Телеграмі, яка контролюється спецслужбою РФ - ФСБ.

Зловмисник встановив зв’язок з адміністратором каналу і став частиною агентурної мережі інформаторів, які працювали в інтересах Росії.

Затриманий збирав інформацію про місцеперебування та переміщення особового складу й військової техніки ЗСУ на території Дніпропетровської області. Зібрані дані, включно з точними координатами та скріншотами карт, передавались ворожим спецслужбам для коригування ударів.

Під час обшуку правоохоронці вилучили технічні засоби із доказами його протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Миколаєві працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери біля місцевого морського порту, засудили до 15 років позбавлення волі. Зловмисник мав намір шпигувати за кораблями ЗСУ.