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21 січня 2025, 22:28

На Полтавщині суд виніс вирок водієві, який збив на смерть патрульну поліцейську

21 січня 2025, 22:28
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фото: poltava.to
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У Лубнах на Полтавщині суд виніс вирок водієві мікроавтобуса, який у жовтні 2019 року на смерть збив 35-річну патрульну Марину Фетч

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Аварія сталася 2 жовтня на трасі "Київ-Харків" неподалік від міста Лубни. Мікроавтобус Mercedes Sprinter наїхав на поліцейську, яка чергувала на дорозі.

Він отриманих травм жінка загинула на місці події.

У суді протягом всього процесу розгляду справи водій мікроавтобуса свою провину не визнавав. Він вважав, що причиною ДТП стали дії самої поліцейської. Та під час судових дебатів змінив свою позицію.

Суд визнав чоловіка винним у порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Йому призначили 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області внаслідок ДТП загинув 51-річний чоловік. Аварія сталася 15 січня, приблизно о 21:00 на автодорозі Хорол-Семенівка-Кременчук у селищі Семенівка. Зіткнулись Opel та Mercedes.

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