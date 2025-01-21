В Полтавской области суд вынес приговор водителю, который сбил насмерть патрульную полицейскую

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В Лубнах на Полтавщине суд вынес приговор водителю микроавтобуса, который в октябре 2019 года насмерть сбил 35-летнюю патрульную Марину Фетч

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Авария произошла 2 октября на трассе "Киев-Харьков" недалеко от города Лубны. Микроавтобус Mercedes Sprinter наехал на дежурившую на дороге полицейскую.

В результате полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

В суде в течение всего процесса рассмотрения дела водитель микроавтобуса свою вину не признавал. Он считал, что причиной ДТП стали действия самой полицейской. Но во время судебных прений изменил свою позицию.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Ему назначили 4 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком 2 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области в результате ДТП погиб 51-летний мужчина. Авария произошла 15 января примерно в 21:00 на автодороге Хорол-Семеновка-Кременчуг в поселке Семеновка. Столкнулись Opel и Mercedes.