На Київщині вантажівка збила пішохода: чоловік помер
Смертельна ДТП сталася днями біля Білої Церкви. Під колесами фури загинув житель Києва
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.
За матеріалами слідства, на 89 кілометрі автодороги "Київ-Одеса" вантажівка Scania наїхала на людину. Попередньо, пішохід переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці.
"На жаль, 49-річний пішохід, мешканець столиці, отримав травми не сумісні із життям", — йдеться в повідомленні.
За кермом фури перебував 36-річний водій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.
Нагадаємо, у ДТП з квадроциклом на Львівщині загинув 8-річний хлопчик.
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