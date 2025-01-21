На Київщині вантажівка збила пішохода: чоловік помер

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За матеріалами слідства, на 89 кілометрі автодороги "Київ-Одеса" вантажівка Scania наїхала на людину. Попередньо, пішохід переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

"На жаль, 49-річний пішохід, мешканець столиці, отримав травми не сумісні із життям", — йдеться в повідомленні.

За кермом фури перебував 36-річний водій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.

Нагадаємо, у ДТП з квадроциклом на Львівщині загинув 8-річний хлопчик.