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16 січня 2025, 11:19

ДТП на Полтавщині: зіткнулись Opel та Mercedes, в аварії загинув місцевий житель

16 січня 2025, 11:19
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фото: ГУ НП у Полтавській області
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У Полтавській області внаслідок ДТП загинув 51-річний чоловік

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

У поліції повідомили, що аварія сталася 15 січня, приблизно о 21:00 на автодорозі Хорол-Семенівка-Кременчук у селищі Семенівка.

За попередньою версією слідства, автомобіль Opel, під керуванням 51-річного місцевого жителя, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 22-річний чоловік.

Унаслідок аварії водій легковика Opel загинув на місці події, а водія автомобіля Mercedes з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

За даним фактом слідчі підрозділу поліції Полтавщини розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини смертельної аварії.

Нагадаємо, 8 січня на Львівщині легковик Mazda зіткнувся з вантажівкою MAN. В аварії загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики.

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