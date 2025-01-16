ДТП на Полтавщині: зіткнулись Opel та Mercedes, в аварії загинув місцевий житель
У Полтавській області внаслідок ДТП загинув 51-річний чоловік
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Полтавській області.
У поліції повідомили, що аварія сталася 15 січня, приблизно о 21:00 на автодорозі Хорол-Семенівка-Кременчук у селищі Семенівка.
За попередньою версією слідства, автомобіль Opel, під керуванням 51-річного місцевого жителя, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 22-річний чоловік.
Унаслідок аварії водій легковика Opel загинув на місці події, а водія автомобіля Mercedes з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.
За даним фактом слідчі підрозділу поліції Полтавщини розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини смертельної аварії.
Нагадаємо, 8 січня на Львівщині легковик Mazda зіткнувся з вантажівкою MAN. В аварії загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики.