Я тобі зараз око виколю ручкою: у Полтаві працівник ТЦК погрожував військовозобов'язаному

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У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки( ТЦК та СП) стався конфлікт між військовозобов’язаним та військовослужбовцем через рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до служби. Співробітник центру погрожував чоловікові виколоти око ручкою

Полтавський обласний ТЦК та СП відреагував на конфлікт на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що військовозобов'язаний рішенням ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Посилаючись на свій слабкий зір чоловік був не згоден з рішенням ВЛК і намагався переконати голову ВЛК і всіх присутніх у своїй непридатності до військової служби.

Полтавчанину намагалися ввічливо пояснити, що вади його зору врахували, але відповідно до 402 Наказу Міністерства оборони України він є придатним. Зазначається, що роз'яснення не дали позитивного ефекту – чоловік йшов на конфронтацію і перешкоджав роботі ВЛК. У підсумку військовослужбовець ТЦК та СП почав підвищувати голос та застосовувати ненормативну лексику. До того ж, він погрожував виколоти око ручкою військовозобов'язаному з короткозорістю -6 діоптрій.

"Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП всіляко засуджує спілкування у подібному руслі, проте, в той же час, розуміє, що до таких дій наших військових часто провокують самі громадяни", — йдеться у повідомленні.

За даним фактом призначили службове розслідування.

"Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, берегти військову честь, поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому – стаття 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України", — додали в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Раніше на Полтавщині у приміщенні ТЦК повісився чоловік.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік напав із ножем на військового в ТЦК. Потерпілого госпіталізували.