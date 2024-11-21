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Інцидент стався 20 листопада близько 15:30 в одній із загальноосвітніх шкіл Полтави

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час перерви 12-річний учень розпилив перцевий балончик.

Ювенальні поліцейські провели з дитиною превентивну роботу, а на батьків склали адміністративний протокол.

Нагадаємо, 21 жовтня в Одесі у школі під час повітряної тривоги померла 13-річна дівчинка. Дитині стало зле, коли вона з педагогами та іншими учнями спускалась в укриття.