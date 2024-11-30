фото: прокуратура

Жителя Полтави обвинувачують у вбивстві та зґвалтуванні 12-річної дівчинки, а також у скоєнні сексуального насильства щодо ще однієї дитини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, у травні цього року ввечері 57-річний чоловік побачив на одній із вулиць Полтави 12-річну дівчинку. Він заманив її до свого авто, привіз додому, де ґвалтував та фотографував оголеною на камеру мобільного телефону.

Вранці зловмисник вивіз дитину за межі міста, убив, обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги і прикидав гіллям.

Розслідуючи злочин, правоохоронці обшукали будинок фігуранта та виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із фотографіями іншої оголеної дівчинки. Таким чином була встановлена причетність чоловіка до скоєння у серпні 2023 року сексуального насильства стосовно 9-річної внучки знайомих.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловіка увʼязнили за сексуальне насильство над 5-річним хлопчиком.