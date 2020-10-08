"Євросолідарність" вимагає від ЦВК розпустити Кременчуцьку ТВК

Причина - грубе порушення виборчого законодавства

Причина - грубе порушення виборчого законодавства

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"Європейська Солідарність" подала до Центральної виборчої комісії скаргу на бездіяльність Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Партія вимагає визнати бездіяльність Кременчуцької ТВК з-за нереєстрації кандидатів, включених у списки кандидатів у депутати від "ЄС", протиправним і таким, що грубо порушує виборче законодавство.

Також політсила закликала ЦВК достроково припинити повноваження всього складу Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії у зв'язку з грубим порушенням положень Конституції України і Виборчого кодексу України.

"Європейська Солідарність" також вимагає зобов'язати Кременчуцький міський ТВК після формування його нового складу невідкладно зареєструвати кандидатів, включених у списки кандидатів у депутати міської ради від "ЄС".

Нагадаємо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" в міськраду.

2 жовтня Окружний адмінсуд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Євросолідарності" до міськради Кременчука і зобов'язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив і Другий апеляційний адмінсуд у Харкові.