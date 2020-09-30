У Кременчуці ТВК відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" на місцеві вибори

Партія буде звертатися до ЦВК і суду

Партія буде звертатися до ЦВК і суду

Фото: з відкритих джерел

У Кременчуці Територіальна виборча комісія всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу політсили.

Було засідання територіальної виборчої комісії у місті Кременчук, яка відмовила в реєстрації списку партії "Європейська Солідарність" до міської ради. Це незаконне рішення за абсолютно вигаданими аргументами", - йдеться у повідомленні.

Партія буде звертатися до ЦВК, однак відповідно до закону роз’яснення ЦВК треба чекати протягом 10 днів.

У найближчі два дні має відбутися суд, ще два дні дається на апеляцію, і ми будемо подавати до суду", - підкреслили у партії.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 29 вересня члени міської територіальної виборчої комісії відмовили у реєстрації на вибори до міської ради партії ОПЗЖ.