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30 вересня 2020, 11:14 5

У Кременчуці ТВК відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" на місцеві вибори

30 вересня 2020, 11:14 5
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Партія буде звертатися до ЦВК і суду
Партія буде звертатися до ЦВК і суду
Фото: з відкритих джерел
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У Кременчуці Територіальна виборча комісія всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу політсили.

Було засідання територіальної виборчої комісії у місті Кременчук, яка відмовила в реєстрації списку партії "Європейська Солідарність" до міської ради. Це незаконне рішення за абсолютно вигаданими аргументами", - йдеться у повідомленні.

Партія буде звертатися до ЦВК, однак відповідно до закону роз’яснення ЦВК треба чекати протягом 10 днів.

У найближчі два дні має відбутися суд, ще два дні дається на апеляцію, і ми будемо подавати до суду", - підкреслили у партії.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 29 вересня члени міської територіальної виборчої комісії відмовили у реєстрації на вибори до міської ради партії ОПЗЖ.

суд політика партія ЦВК Кандидат ТВК
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