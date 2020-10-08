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08 жовтня 2020, 17:19 4

У справі Шеремета призначили нового основного присяжного

08 жовтня 2020, 17:19 4
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Перед цим суд усунув одного з трьох присяжних Юрія Михайленка
Перед цим суд усунув одного з трьох присяжних Юрія Михайленка
Фото: Facebook
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Шевченківський районний суд Києва визначив нового основного присяжного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета замість Юрія Михайленка, якого було усунуто.

Про це було оголошено під час судового засідання, передає RegioNews.

Новим основним присяжним став Юрій Федоренко, його було визначено автоматично.

Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних, визначено основних присяжних у складі Юрія Федоренка, Григорія Фірсова, Наталії Глоби", - заявила головуюча суддя.

Нагадаємо, суд усунув одного з присяжних у справі Шеремета.

4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. З 28 вересня суд присяжних починає розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних прийняли присягу.

суд засідання слідство Справа Шеремета Андрій Антоненко
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