У справі Шеремета призначили нового основного присяжного

Перед цим суд усунув одного з трьох присяжних Юрія Михайленка

Перед цим суд усунув одного з трьох присяжних Юрія Михайленка

Фото: Facebook

Шевченківський районний суд Києва визначив нового основного присяжного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета замість Юрія Михайленка, якого було усунуто.

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