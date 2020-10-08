Нову голову Уманської ТВК підозрюють у викраденні печатки і зламі електронної пошти

Протиправні дії були здійснені в ніч на 7 жовтня, одразу після того, як Ольга Одарич вступила на посаду голови комісії

Протиправні дії були здійснені в ніч на 7 жовтня, одразу після того, як Ольга Одарич вступила на посаду голови комісії

Фото з відкритих джерел

Представники Уманської ТВК звернулися в поліцію з приводу протиправних дій новопризначеного голови ТВК Ольги Одарич. Представники поліції склали протокол за фактом незаконного заволодіння печаткою комісії і за фактом кібератаки на електронну поштову скриньку Уманської ТВК.

Про це пише місцеве видання "Умань Інфо", повідомляє RegioNews. Як прокоментували в комісії, дії Одарич мають ознаки шахрайства. Зламавши електронну пошту, вона намагалася відкликати апеляційну скаргу ТВК на рішення суду першої інстанції по питанню реєстрації обласної організації партії "Пропозиція". У комісії відзначили, намагаючись приховати свої дії, вона видалила свій лист з відправлених, але забула очистити кошик з видаленими. Незважаючи на спробу Одарич пролобіювати інтереси політичної партії "Пропозиція" незаконним чином, суд визнав її дії зловживанням процесуальними правами і ухвалив рішення залишити без розгляду заяву Одарич про відмову від апеляційної скарги. Зате апеляційну скаргу Уманської ТВК суд задовольнив у повному обсязі і постановив скасувати рішення Черкаського адмінсуду від 5 жовтня 2020 року і прийняти нове рішення, яким відмовлено в задоволенні адмінпозову Черкаської обласної організації партії "Пропозиція". Це означає, що "Пропозиція" не зможе брати участь у місцевих виборах в місті Умань. Крім того, члени ТВК висловили стурбованість тим фактом, що голова комісії Одарич 7 жовтня в протягом дня разом з печаткою перебувала в Києві. Що саме вона робила з печаткою і на яких документах вона може фігурувати тепер - можна тільки здогадуватися", - говорять члени комісії. У зв'язку з інцидентом Уманська ТВК потребує заміну голови комісії та виготовлення нової печатки для запобігання можливих фальсифікацій. Нагадаємо, ЦВК скасувала відмову в реєстрації на місцеві вибори мера Умані.

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