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08 жовтня 2020, 16:45 2

Справу генерала-зрадника Шайтанова передали до суду

08 жовтня 2020, 16:45 2
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Він передавав секретну інформацію російським спецслужбам
Він передавав секретну інформацію російським спецслужбам
Фото: СБУ
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Справу генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого звинувачують у державній зраді і підготовці до терористичного акту, направили до суду.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, Шайтанов раніше був одним з керівників Центру спеціальних операцій "А" і передавав секретну інформацію російським спецслужбам.

Він також за їх завданням вербував колишніх військовослужбовців СБУ для здійснення теракту.

Зокрема, планувалося вбивство добровольця Адама Осмаєва, який очолював батальйон імені Джохара Дудаєва і брав участь в АТО на Донбасі.

У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні оперативники СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття Валерія Шайтанова та зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, він перебував на агентурному зв’язку у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

Генерал-майора Шайтанова було затримано, його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін його перебування під вартою до 8 серпня.

суд СБУ справа Валерій Шайтанов державна зрада
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