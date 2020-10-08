Справу генерала-зрадника Шайтанова передали до суду
Справу генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого звинувачують у державній зраді і підготовці до терористичного акту, направили до суду.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, Шайтанов раніше був одним з керівників Центру спеціальних операцій "А" і передавав секретну інформацію російським спецслужбам.
Він також за їх завданням вербував колишніх військовослужбовців СБУ для здійснення теракту.
Зокрема, планувалося вбивство добровольця Адама Осмаєва, який очолював батальйон імені Джохара Дудаєва і брав участь в АТО на Донбасі.
У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у квітні оперативники СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття Валерія Шайтанова та зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, він перебував на агентурному зв’язку у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.
Генерал-майора Шайтанова було затримано, його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.
Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін його перебування під вартою до 8 серпня.