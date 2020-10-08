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08 октября 2020, 17:24

"Евросолидарность" требует от ЦИК распустить Кременчугскую ТИК

08 октября 2020, 17:24
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Причина - грубое нарушение избирательного законодательства
Причина - грубое нарушение избирательного законодательства
Фото из открытых источников
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"Европейская Солидарность" подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК из-за нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от "ЕС", противоправным и таким, что грубо нарушает избирательное законодательство.

Также политсила призвала ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины.

"Европейская Солидарность" также требует обязать Кременчугский городской ТИК после формирования его нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты городского совета от "ЕС".

Напомним, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной админсуд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Евросолидарности" в горсовет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил и Второй апелляционный админсуд в Харькове.

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