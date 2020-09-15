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15 вересня 2020, 21:08

Нардеп з Полтавщини Костянтин Касай подав заяву на вихід з партії "Слуга народу"

15 вересня 2020, 21:08
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Також нардеп хоче покинути раду Полтавської обласної партійної організації цієї партії
Також нардеп хоче покинути раду Полтавської обласної партійної організації цієї партії
Фото: Facebook
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Причина виходу з партії полягає в тому, що депутат не погоджується з тим, що рішення про висунення кандидатів на місцеві вибори приймає одноосібно голова обласної організації «»Слуг народу» Ольга Савченко.

Про це сам Костянтин Касай повідомив на своїй сторінці у Facebook та в інтерв`ю кільком місцевим ЗМІ.

Нардеп-мажоритарник від "Слуги народу" Костянтин Касай розповів, що рішення Полтавської обласної партійної організації "Слуг народу" щодо висунення кандидатів у депутати на місцевих виборах, які мають відбутись 25 жовтня, здійснюються одноосібно головою обласної організації Ольгою Савченко.

Зокрема, нардепа обурила ситуація у Карлівському районі Полтавщини, де на вибори піде місцевий підприємець із неоднозначною репутацією Юрій Кобченко:

Я вже говорив про ситуацію у Карлівському районі, від якого на вибори піде пан Кобченко, додати нічого. Нещодавно доносив цю проблему на засіданні парламентської фракції — реакції нуль", - прокоментував Костянтин Касай.

Нардеп повідомив, що він не виходитиме з фракції, але місцевими виборами більше не займатиметься.

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