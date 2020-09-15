Нардеп з Полтавщини Костянтин Касай подав заяву на вихід з партії "Слуга народу"
Причина виходу з партії полягає в тому, що депутат не погоджується з тим, що рішення про висунення кандидатів на місцеві вибори приймає одноосібно голова обласної організації «»Слуг народу» Ольга Савченко.
Про це сам Костянтин Касай повідомив на своїй сторінці у Facebook та в інтерв`ю кільком місцевим ЗМІ.
Нардеп-мажоритарник від "Слуги народу" Костянтин Касай розповів, що рішення Полтавської обласної партійної організації "Слуг народу" щодо висунення кандидатів у депутати на місцевих виборах, які мають відбутись 25 жовтня, здійснюються одноосібно головою обласної організації Ольгою Савченко.
Зокрема, нардепа обурила ситуація у Карлівському районі Полтавщини, де на вибори піде місцевий підприємець із неоднозначною репутацією Юрій Кобченко:
Я вже говорив про ситуацію у Карлівському районі, від якого на вибори піде пан Кобченко, додати нічого. Нещодавно доносив цю проблему на засіданні парламентської фракції — реакції нуль", - прокоментував Костянтин Касай.
Нардеп повідомив, що він не виходитиме з фракції, але місцевими виборами більше не займатиметься.
https://poltava.to/news/57363/Опубліковано Народний депутат України - Костянтин Касай - 149 округ Вівторок, 15 вересня 2020 р.
Читайте також: "Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Полтавщині .