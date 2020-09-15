20:43  15 вересня
Кернеса можуть відправити на лікування в Німеччину
19:11  15 вересня
На виборах до Київради лідирує партія "Удар" - РЕЙТИНГ
17:54  15 вересня
На Донбасі за добу підірвалися троє українських військових
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2020, 19:48 3

ЦВК заговорила про можливість проведення виборів на Донбасі навесні 2021 року

15 вересня 2020, 19:48 3
Читайте также на русском языке
Йдеться про території, на яких вибори восени 2020-го не відбудуться
Йдеться про території, на яких вибори восени 2020-го не відбудуться
Фото: liga.net
Читайте также
на русском языке

Навесні можуть відбутися місцеві вибори у тих територіальних громадах Донбасу, де 25 жовтня це зробити буде неможливо.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Про можливість виборів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів 14 вересня на зустрічі з послами країн "Великої сімки" в Україні.

Говорячи про призначення виборів у громадах, де була визнана неможливість проведення виборів 25 жовтня, Діденко сказав:

Перші вибори можна проводити двічі на рік: у жовтні та березні. Ми плануємо у майбутньому звертатися у відповідні військово-цивільні адміністрації з приводу ситуації з безпекою на цих територіях. Як тільки будуть необхідні умови - вибори будуть призначені", - вважає голова ЦВК.

Крім того, він також скептично оцінив ймовірність скасування місцевих виборів у судовому порядку.

Не думаю, що на сьогодні такі перспективи існують. Крім того, виборчий процес вже розпочався. Відповідно до Конституції України, зупинка виборчого процесу можливий лише в разі введення в Україні чи окремих місцевостях надзвичайного або воєнного стану", - заявив Діденко.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" збереться на засідання для обговорення можливості внесення змін у постанову про місцеві вибори на Донбасі.

ЦВК вибори Донбас Донецька область Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На виборах до Київради лідирує партія "Удар" - РЕЙТИНГ
15 вересня 2020, 19:11
В РНБО прогнозують складний процес підрахунку голосів на місцевих виборах
15 вересня 2020, 18:03
На Донбасі за добу підірвалися троє українських військових
15 вересня 2020, 17:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »