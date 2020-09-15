ЦВК заговорила про можливість проведення виборів на Донбасі навесні 2021 року

Йдеться про території, на яких вибори восени 2020-го не відбудуться

Йдеться про території, на яких вибори восени 2020-го не відбудуться

Фото: liga.net

Навесні можуть відбутися місцеві вибори у тих територіальних громадах Донбасу, де 25 жовтня це зробити буде неможливо.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Про можливість виборів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів 14 вересня на зустрічі з послами країн "Великої сімки" в Україні.

Говорячи про призначення виборів у громадах, де була визнана неможливість проведення виборів 25 жовтня, Діденко сказав:

Перші вибори можна проводити двічі на рік: у жовтні та березні. Ми плануємо у майбутньому звертатися у відповідні військово-цивільні адміністрації з приводу ситуації з безпекою на цих територіях. Як тільки будуть необхідні умови - вибори будуть призначені", - вважає голова ЦВК.

Крім того, він також скептично оцінив ймовірність скасування місцевих виборів у судовому порядку.

Не думаю, що на сьогодні такі перспективи існують. Крім того, виборчий процес вже розпочався. Відповідно до Конституції України, зупинка виборчого процесу можливий лише в разі введення в Україні чи окремих місцевостях надзвичайного або воєнного стану", - заявив Діденко.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" збереться на засідання для обговорення можливості внесення змін у постанову про місцеві вибори на Донбасі.