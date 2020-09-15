Нардеп с Полтавщины Константин Касай подал заявление на выход из партии "Слуга народа"
Причина выхода из партии заключается в том, что депутат не согласен с тем, что решение о выдвижении кандидатов на местных выборах принимает единолично председатель областной организации «»Слуг народа» Ольга Савченко.
Об этом сам Константин Касай сообщил на своей странице в Facebook и в интервью нескольким местным СМИ.
Нардеп-мажоритарник от "Слуги народа" Константин Касай рассказал, что решение Полтавской областной партийной организации "Слуг народа" по выдвижению кандидатов в депутаты на местных выборах, которые должны состояться 25 октября, осуществляются единолично председателем областной организации Ольгой Савченко.
В частности, нардепа возмутила ситуация в Карловском районе Полтавской области, где на выборы пойдет местный предприниматель с неоднозначной репутацией Юрий Кобченко:
Я уже говорил о ситуации в Карловском районе, от которого на выборы пойдет господин Кобченко, добавить нечего. Недавно доносил эту проблему на заседании парламентской фракции — реакции ноль", - прокомментировал Константин Касай.
Нардеп сообщил, что он не будет выходить из фракции, но местными выборами больше не будет заниматься.
https://poltava.to/news/57363/Опубликовано Народный депутат Украины - Константин Касай - 149 округ Вторник, 15 сентября 2020 г.
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