Нардеп с Полтавщины Константин Касай подал заявление на выход из партии "Слуга народа"

Также нардеп хочет покинуть совет Полтавской областной партийной организации этой партии

Также нардеп хочет покинуть совет Полтавской областной партийной организации этой партии

Фото: Facebook

Причина выхода из партии заключается в том, что депутат не согласен с тем, что решение о выдвижении кандидатов на местных выборах принимает единолично председатель областной организации «»Слуг народа» Ольга Савченко.

Об этом сам Константин Касай сообщил на своей странице в Facebook и в интервью нескольким местным СМИ.

Нардеп-мажоритарник от "Слуги народа" Константин Касай рассказал, что решение Полтавской областной партийной организации "Слуг народа" по выдвижению кандидатов в депутаты на местных выборах, которые должны состояться 25 октября, осуществляются единолично председателем областной организации Ольгой Савченко.

В частности, нардепа возмутила ситуация в Карловском районе Полтавской области, где на выборы пойдет местный предприниматель с неоднозначной репутацией Юрий Кобченко:

Я уже говорил о ситуации в Карловском районе, от которого на выборы пойдет господин Кобченко, добавить нечего. Недавно доносил эту проблему на заседании парламентской фракции — реакции ноль", - прокомментировал Константин Касай.

Нардеп сообщил, что он не будет выходить из фракции, но местными выборами больше не будет заниматься.

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