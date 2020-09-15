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15 сентября 2020, 21:08 2

Нардеп с Полтавщины Константин Касай подал заявление на выход из партии "Слуга народа"

15 сентября 2020, 21:08 2
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Также нардеп хочет покинуть совет Полтавской областной партийной организации этой партии
Также нардеп хочет покинуть совет Полтавской областной партийной организации этой партии
Фото: Facebook
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Причина выхода из партии заключается в том, что депутат не согласен с тем, что решение о выдвижении кандидатов на местных выборах принимает единолично председатель областной организации «»Слуг народа» Ольга Савченко.

Об этом сам Константин Касай сообщил на своей странице в Facebook и в интервью нескольким местным СМИ.

Нардеп-мажоритарник от "Слуги народа" Константин Касай рассказал, что решение Полтавской областной партийной организации "Слуг народа" по выдвижению кандидатов в депутаты на местных выборах, которые должны состояться 25 октября, осуществляются единолично председателем областной организации Ольгой Савченко.

В частности, нардепа возмутила ситуация в Карловском районе Полтавской области, где на выборы пойдет местный предприниматель с неоднозначной репутацией Юрий Кобченко:

Я уже говорил о ситуации в Карловском районе, от которого на выборы пойдет господин Кобченко, добавить нечего. Недавно доносил эту проблему на заседании парламентской фракции — реакции ноль", - прокомментировал Константин Касай.

Нардеп сообщил, что он не будет выходить из фракции, но местными выборами больше не будет заниматься.

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выборы заявление Полтава Слуга народа партия Полтавская область нардеп Кандидат Савченко Ольга
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