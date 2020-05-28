На взятке задержали бывшего директора департамента экологии Полтавской ОГА

Максим Брикульський требовал взятку за получение разрешения на пользование недрами

Максим Брикульський требовал взятку за получение разрешения на пользование недрами

Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Полтавской области, пишет RegioNews.

Мужчину задержали после получения 50 тысяч гривен за предоставление положительного заключения оценки воздействия на окружающую среду по разработке песка на одном из месторождений Полтавщины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения", – отметил Артем Родыгин, заместитель начальника полиции Полтавщины.

Резонансное задержание Брикульського на своей странице в Facebook прокомментировал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что сегодняшнее событие подтвердило эффективность проведенного в облгосадминистрации внутреннего аудита, в результате которого и уволили Брикульського.

Никакой толерантности к схемам и махинациям чиновников. Как бывших, так и нынешних. Никаких договорняков не будет. Сегодня СБУ, полиция и прокуратура области задержали бывшего директора департамента экологии и природных ресурсов Полтавской ОГА Максима Брикульського. ... Это задержание демонстрирует, что наш аудит в ОГА был эффективным, и не зря мы распрощались с Брикульським", - отметил Олег Синєгубов.

Председатель ОГА выразил также надежду, что правоохранители доведут это дело до логического конца.

Никакой толерантности к схемам и махинациям чиновников. Как бывших, так и нынешних. Никаких договорняков не... Опубликовано Олегом Синєгубовим Четверг, 28 мая 2020 г.

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