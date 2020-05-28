На взятке задержали бывшего директора департамента экологии Полтавской ОГА
Эксчиновника задержали "на горячем" при передаче первой части незаконного вознаграждения
Об этом сообщило ГУ Нацполиции в Полтавской области, пишет RegioNews.
Мужчину задержали после получения 50 тысяч гривен за предоставление положительного заключения оценки воздействия на окружающую среду по разработке песка на одном из месторождений Полтавщины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения", – отметил Артем Родыгин, заместитель начальника полиции Полтавщины.
Резонансное задержание Брикульського на своей странице в Facebook прокомментировал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что сегодняшнее событие подтвердило эффективность проведенного в облгосадминистрации внутреннего аудита, в результате которого и уволили Брикульського.
Никакой толерантности к схемам и махинациям чиновников. Как бывших, так и нынешних. Никаких договорняков не будет.
Сегодня СБУ, полиция и прокуратура области задержали бывшего директора департамента экологии и природных ресурсов Полтавской ОГА Максима Брикульського. ... Это задержание демонстрирует, что наш аудит в ОГА был эффективным, и не зря мы распрощались с Брикульським", - отметил Олег Синєгубов.
Председатель ОГА выразил также надежду, что правоохранители доведут это дело до логического конца.
Никакой толерантности к схемам и махинациям чиновников. Как бывших, так и нынешних. Никаких договорняков не...Опубликовано Олегом Синєгубовим Четверг, 28 мая 2020 г.
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