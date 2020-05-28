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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
28 травня 2020, 13:48 18

Брав квартирами: на хабарі затримали заступника мера Борисполя

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28 травня 2020, 13:48 18
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Посадовець вимагав у забудовника три квартири за дозвіл на введення будинку в експлуатацію
Посадовець вимагав у забудовника три квартири за дозвіл на введення будинку в експлуатацію

Прокуратура затримала заступника міського голови Борисполя та його спільника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Посадовець вимагав від забудовника неправомірну вигоду у вигляді 3 квартир за нестворення перешкод при введенні в експлуатацію збудованого будинку. З метою приховування своїх злочинних дій він залучив посередника.

Хабарників затримано після отримання частини неправомірної вигоди - документів, які підтверджують майнові права на одну з квартир.

Крім того, під час оформлення затримання посередника, прибув секретар Бориспільської міськради разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції, в результаті чого затриманий втік з місця події, однак у подальшому був затриманий правоохоронцями.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР, вирішується питання про повідомлення про підозру секретарю Бориспільської міської ради та іншим особам за фактом опору працівникові правоохоронного органу (ст. 342 КК України).

Заступнику міського голови та посереднику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, працівники Служби безпеки України викрили заступницю голови одного з райсудів Харкова, причетну до скоєння корупційного правопорушення.


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