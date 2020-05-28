У Полтаві був знайдений застреленим директор обласного еколого-натуралістичного центру

Поруч з тілом Віталія Беднины виявили записку

Фото: з відкритих джерел

Поруч з тілом Віталія Беднины виявили записку

У Полтаві у власному автомобілі Hyundai був знайдений мертвим 56-річний директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру Віталій Бедніна.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Правоохоронці підтвердили, що 27 травня близько 20:15, в поліцію надійшло повідомлення від перехожих про тіло чоловіка в автомобілі Hyundai Santa Fe на вул. Івана Мазепи.

При огляді автомобіля поліція виявила тіло полтавця, 1964 року народження, без ознак життя. З місця події вилучено зброю, з якого імовірно був здійснений смертельний постріл", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо місцевому виданню з достовірних джерел, чоловік застрелився із зареєстрованої дрібнокаліберної гвинтівки. Смертельний постріл він направив собі в рот.

Перед самогубством Віталій Бедніна залишив записку, в якій написав коди до банківських карток, вибачився і попрощався.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує обставини події.

Довідка: Бедніна Віталій Григорович очолював Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр з 1994 року, мав за плечима 30 років педагогічного стажу. Очолював Полтавське відділення Міжнародної асоціації позашкільної освіти.

У грудні 2019 року він став лауреатом щорічної Премії Верховної Ради.