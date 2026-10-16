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16 жовтня 2026, 14:30

Колишній міністр оборони Михайло Федоров викладатиме в УКУ

16 жовтня 2026, 14:30
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Фото: УКУ
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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став гостьовим лектором Українського католицького університету (УКУ)

Про це повідомили в університеті у п’ятницю, 16 жовтня, передає RegioNews.

Федоров викладає курс "Архітектура державних політик" для студентів магістерської програми "Публічне управління та адміністрування".

"Моя мета – показати вам, що державне управління – це унікальна робота, до якої треба ставитися дуже відповідально. Бо від ваших рішень залежить життя мільйонів людей", – зазначив Михайло Федоров під час зустрічі зі студентами.

В УКУ наголошують, що поєднання академічних знань із практичним досвідом є важливою складовою навчання у Школі публічного управління.

Нагадаємо, Михайло Федоров очолював Міністерство оборони України з 14 січня до 16 липня 2026 року. Після звільнення він відмовився від інших посад, запропонованих президентом Володимиром Зеленським.

У серпні 2026 року Федоров погодився на посаду радника міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він зазначив, що допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни.

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