Колишній міністр оборони Михайло Федоров викладатиме в УКУ
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став гостьовим лектором Українського католицького університету (УКУ)
Про це повідомили в університеті у п’ятницю, 16 жовтня, передає RegioNews.
Федоров викладає курс "Архітектура державних політик" для студентів магістерської програми "Публічне управління та адміністрування".
"Моя мета – показати вам, що державне управління – це унікальна робота, до якої треба ставитися дуже відповідально. Бо від ваших рішень залежить життя мільйонів людей", – зазначив Михайло Федоров під час зустрічі зі студентами.
В УКУ наголошують, що поєднання академічних знань із практичним досвідом є важливою складовою навчання у Школі публічного управління.
Нагадаємо, Михайло Федоров очолював Міністерство оборони України з 14 січня до 16 липня 2026 року. Після звільнення він відмовився від інших посад, запропонованих президентом Володимиром Зеленським.
У серпні 2026 року Федоров погодився на посаду радника міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він зазначив, що допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни.