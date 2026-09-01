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Колишній міністр оборони Михайло Федоров отримав бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію "Фонд Східна Європа"

Про це повідомив народний депутат і голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексій Гончаренко, оприлюднивши офіційну відповідь Київського міського ТЦК та СП, передає RegioNews.

Згідно з документом, бронювання Федорова почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року. За словами Гончаренка, Федоров забронювався через чотири дні після того, як звільнили уряд Свириденко.

Гончаренко зазначив, що ексміністр виконує роботу у фонді та має підтвердження щодо необхідності бронювання. Водночас ТСК планує детальніше розглянути обставини його роботи в організації. Представників "Фонду Східна Європа" запросили на найближче засідання ТСК для надання пояснень.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров погодився на посаду радника міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він зазначив, що допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни.

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