Зруйновані багатоповерхівки в Оріхові. Фото: zprz.city

У прифронтовому Оріхові Запорізької області, де до повномасштабної війни проживали 14 тисяч людей, наразі залишаються 115 жителів. Переважно це люди віком понад 60 років

Про це розповів начальник Оріхівської МВА Микола Вініченко в інтерв'ю RegioNews.

За його словами, через погіршення безпекової ситуації ще 17 лютого 2026 року була оголошена евакуація. Усіх охочих вивезли комунальним транспортом, попри постійну загрозу атак дронів. Ті, хто вирішив залишитися, написали письмові відмови.

Наразі потрапити до міста практично неможливо. Попри це, в Оріхові продовжують працювати восьмеро комунальників, які розчищають дороги після обстрілів та забезпечують жителів водою.

Електропостачання в місті відсутнє з 2023 року. Для обігріву люди використовують буржуйки, а ліки та паливо для генератора в місто доставляють за допомогою дронів.

Нагадаємо, Україна передала США список із 15 населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, звідки пропонують провести гуманітарну евакуацію за прикладом Олешок. На Запоріжжі визначили шість населених пунктів.