НАБУ оголосило підозру колишньому посадовцю Офісу генпрокурора у справі "Карфаген"
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому начальнику департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Івану Тимошенку у справі "Карфаген"
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, передає RegioNews.
"Посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми. Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошових коштів. Крім того, до його функцій входило забезпечення загальної безпеки та конспірації членів злочинної організації, а також залучення до протиправної діяльності інших осіб", - повідомили у НАБУ.
Правоохоронці офіційно не називали імені підозрюваного, однак виданню Бабель підтвердили, що йдеться про Івана Тимошенка.
Він звільнився з посади 11 вересня за власним бажанням — через кілька днів після оприлюднення журналістського розслідування.
Операція "Карфаген": що відомо
5 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".
За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.
Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.
Основні фігуранти:
- Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.
- Єлизавета Івахненко – 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави.
- Богдан Бойко – президент ФК "Харків". САП заявила, що він також є фігурантом операції та, за версією слідства, координував діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Бойко заперечив свою причетність до незаконної діяльності.