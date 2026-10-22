НАБУ оголосило підозру колишньому посадовцю Офісу генпрокурора у справі "Карфаген"

Фото: НАБУ

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, передає RegioNews .

"Посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми. Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошових коштів. Крім того, до його функцій входило забезпечення загальної безпеки та конспірації членів злочинної організації, а також залучення до протиправної діяльності інших осіб", - повідомили у НАБУ.

Правоохоронці офіційно не називали імені підозрюваного, однак виданню Бабель підтвердили, що йдеться про Івана Тимошенка.

Він звільнився з посади 11 вересня за власним бажанням — через кілька днів після оприлюднення журналістського розслідування.

Операція "Карфаген": що відомо

5 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

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