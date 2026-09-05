"Кришування" кол-центрів і відмивання коштів: серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора

Фото: НАБУ та САП

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували незаконно отримані кошти

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Організатором схеми, за версією слідства, був один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Джерела "Української правди" повідомляють, що йдеться про Сергія Кропиву. Офіційно НАБУ та САП його ім’я наразі не називали.

Правоохоронці стверджують, що він створив злочинну організацію у 2025 році та залучив до неї чинних працівників прокуратури й наближених осіб.

Учасники угруповання, за даними слідства, отримували гроші за те, щоб не перешкоджати роботі шахрайських кол-центрів. Ці структури, як зазначають правоохоронці, ошукували громадян України та іноземців.

Отримані кошти фігуранти, за версією слідства, легалізовували через різні схеми.

Понад 20 млн грн витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.

Ще понад 12 млн грн становить мінімальна ринкова вартість активів, які керівник організації, за даними НАБУ, перереєстрував на третіх осіб, щоб приховати реального власника. Зокрема, йдеться про нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання, за версією слідства, розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів від підприємницької діяльності.

Наразі правоохоронці заявили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації.

Фігурантам інкримінують створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація про те, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу Генерального прокурора.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.