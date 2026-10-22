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22 жовтня 2026, 19:58

ВАКС узяв під варту екскерівника департаменту Офісу генпрокурора у справі "Карфаген"

22 жовтня 2026, 19:58
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Фото: НАБУ
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора, якого слідство вважає учасником злочинної організації в ОГП

Про це повідомили у НАБУ, передає RegioNews.

Керівника департаменту взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть відповідні процесуальні обов’язки.

Інших подробиць щодо особи підозрюваного та обставин інкримінованого йому правопорушення в повідомленні не навели.

Нагадаємо, що раніше НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому начальнику департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Івану Тимошенку у справі "Карфаген".

Операція "Карфаген": що відомо

5 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти:

  • Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.
  • Єлизавета Івахненко – 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави.
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харків". САП заявила, що він також є фігурантом операції та, за версією слідства, координував діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Бойко заперечив свою причетність до незаконної діяльності.
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