Евакуйовані жителі Олешок повертаються в Україну через Анапу та Білорусь, - Арахамія

Фото: Пресслужба президента України

Евакуйовані жителі тимчасово окупованих Олешок разом з українською делегацією прямують до Анапи. Звідти вони мають вилетіти до Білорусі, а потім автобусами дістатися України

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews .

"Українська делегація разом із евакуйованими мешканцями Олешків вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому", — написав він.

Нагадаємо, що українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Перед доставкою гуманітарного вантажу фахівці проводили розмінування маршрутів, необхідних для проведення операції. Гуманітарний вантаж в окуповані Олешки планують доправити 30 жовтня.

Раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.