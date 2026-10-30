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30 жовтня 2026, 17:25

Евакуйовані жителі Олешок повертаються в Україну через Анапу та Білорусь, - Арахамія

30 жовтня 2026, 17:25
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Фото: Пресслужба президента України
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Евакуйовані жителі тимчасово окупованих Олешок разом з українською делегацією прямують до Анапи. Звідти вони мають вилетіти до Білорусі, а потім автобусами дістатися України

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

"Українська делегація разом із евакуйованими мешканцями Олешків вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому", — написав він.

Нагадаємо, що українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Перед доставкою гуманітарного вантажу фахівці проводили розмінування маршрутів, необхідних для проведення операції. Гуманітарний вантаж в окуповані Олешки планують доправити 30 жовтня.

Раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

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