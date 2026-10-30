На Київщині судитимуть 5 людей за підробку заповіту академіка Колбуна

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині до суду скерували обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників схеми, які, за версією слідства, намагалися заволодіти майном академіка Миколи Колбуна вартістю понад 18,1 млн грн

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Для цього зловмисники нібито створили фіктивну історію про те, що чоловік живий, підробили від його імені заповіт і внесли неправдиві відомості до Спадкового реєстру.

Микола Колбун зник у березні 2022 року під час російської окупації Бучі. За даними слідства, російські військові прийшли до його будинку та забрали чоловіка в невідомому напрямку. Попри проведені слідчі дії, ДНК-експертизи та інші пошукові заходи, місце перебування академіка досі не встановили.

Як повідомили в Київській обласній прокуратурі, після зникнення Колбуна його знайомий — уродженець Чеченської Республіки, громадянин РФ, який перебував за кордоном, — вирішив заволодіти нерухомістю академіка. За версією слідства, він знав, що у чоловіка немає близьких родичів і нащадків. До реалізації плану залучив знайому Колбуна, а згодом до схеми приєдналися й інші люди. Провадження щодо громадянина РФ виділили в окреме.

Учасники схеми нібито переконували оточення академіка, що він живий. Спочатку поширювали інформацію, що Колбун перебуває в полоні в Білорусі, а після звільнення, яке начебто організував підозрюваний громадянин РФ, лікується в Австрії.

Від імені академіка учасники схеми спілкувалися з його родичами та знайомими через месенджери. Поступово вони переконували людей, що чоловік нібито заповів усе своє майно одній з обвинувачених.

Наступним кроком стало оформлення фіктивного заповіту. За даними слідства, до Спадкового реєстру незаконно внесли інформацію про заповіт Колбуна на користь цієї жінки. Згодом виготовили підроблений нотаріальний документ із необхідними реквізитами, використовуючи спеціальне обладнання з лазерною технологією.

Для отримання майна учасникам схеми потрібно було домогтися через суд встановлення факту смерті академіка. Це дало б змогу оформити спадщину на підставі підробленого заповіту. Загальну вартість майна, яким намагалися заволодіти, оцінюють у 18 млн 130 тис. 903 грн.

Однак реалізувати план не вдалося. Під час судового розгляду було заявлено про фіктивність заповіту та внесених до Спадкового реєстру відомостей.

Крім того, одній з обвинувачених інкримінують ще два епізоди шахрайства, які, за даними слідства, вона вчинила разом із громадянином РФ. Після зникнення Колбуна жінка нібито приїхала до його будинку разом із тодішнім адвокатом академіка та заволоділа 20 тис. доларів США. Ці гроші згодом передала громадянину РФ.

В іншому епізоді, використовуючи підроблений заповіт, вона, за версією слідства, отримала ще 30 тис. доларів США як завдаток за майбутній продаж одного з офісних приміщень академіка в центрі Києва.

Залежно від ролі та участі у схемі п’ятьом обвинуваченим інкримінують закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах та пособництво у ньому, підроблення й використання офіційних документів, а також пособництво в несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах.

У березні та травні учасникам схеми повідомили про підозру. Досудове розслідування щодо інших осіб, які можуть бути причетними до злочинів, триває.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили приватного нотаріуса та її спільників, які у шахрайський спосіб зняли понад 1 млн гривень з рахунків померлих осіб.