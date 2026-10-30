Дипломатичний скандал із Південною Кореєю: черговий провал Зеленського

Якщо щось може піти по найгіршого сценарію, то воно піде. Це правило Зеленський вже доводив неодноразово. Схоже, що незабаром отримаємо ще один доказ цього правила

Якщо щось може піти по найгіршого сценарію, то воно піде. Це правило Зеленський вже доводив неодноразово. Схоже, що незабаром отримаємо ще один доказ цього правила

Фото: cepa.org

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що розрив дипломатичних відносин із Києвом можливий, якщо нинішнє загострення продовжиться. "Якщо ескалація продовжиться, я вважаю, що така можливість також існує", – відповів він на запитання про те, чи може нинішня дипломатична криза призвести до розриву відносин. Напередодні Південна Корея відкликала з України вісьмох дипломатів. Причиною стала суперечка щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Чи переросте дипломатичний конфлікт у повноцінний розрив відносин між країнами – наразі невідомо. Ця ситуація сталася через те, що на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський своїм виступом, порушив свою обіцянку, спровокував дипломатичний скандал із Південною Кореєю та призвів до потенційного розриву відносин. Скандал, від якого нам ніякої користі. Скандал, який стався тому що він ляпав язиком. Скандал, який не стався, якби Зеленський не зробив херню. І скандал, який поглублюється. До речі, він міг би погасити на самому початку, якби вибачився та якби ідіоти не намагалися звинуватити Південну Корею у брехні, щоб відмазати Зеленського. Але ми ж знаємо, що Зеленський вбачається лише перед Кадировим і ніколи не визнає своїх факапів. Тому і маємо цю ситуацію.

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