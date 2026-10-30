На Рівненщині судитимуть чоловіка за смертельне побиття знайомого

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На Березнівщині до суду скерували справу 62-річного жителя села Яцьковичі. Чоловіка обвинувачують в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, яке призвело до смерті знайомого

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Підозрюваний перебуває під вартою досі.

Досудове розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження скерували до суду. Серед обтяжувальних обставин правоохоронці зазначили вчинення правопорушення у стані алкогольного сп’яніння. Пом’якшувальних обставин не встановили.

У разі доведення вини чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.