На Рівненщині судитимуть чоловіка за смертельне побиття знайомого
На Березнівщині до суду скерували справу 62-річного жителя села Яцьковичі. Чоловіка обвинувачують в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, яке призвело до смерті знайомого
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Підозрюваний перебуває під вартою досі.
Досудове розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження скерували до суду. Серед обтяжувальних обставин правоохоронці зазначили вчинення правопорушення у стані алкогольного сп’яніння. Пом’якшувальних обставин не встановили.
У разі доведення вини чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.