На Прикарпатті чоловік за $300 обіцяв переправити киянина через Карпати

Фото: поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині правоохоронці затримали 61-річного мешканця Надвірнянського району, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіка через державний кордон

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

За даними слідства, у вересні 2026 року прикарпатець домовився з мешканцем Києва, який хотів незаконно виїхати з України. Чоловік погодився організувати перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску за грошову винагороду.

Вони заздалегідь узгодили місце зустрічі, маршрут і подальші дії. Організатор пояснював, як пересуватися горами, а також домовився про пересилання особистих речей киянина, які згодом отримав у Яремчі.

27 жовтня 61-річний чоловік на автомобілі Volkswagen Passat зустрів пасажира, який прибув потягом до Яремча. Він показав йому карту місцевості, пояснив напрямок руху та вирушив у бік Верховини. Дорогою продовжував інструктувати пасажира щодо незаконного перетину кордону.

Безпосередньо в автомобілі організатор отримав від чоловіка 300 доларів США. Однак до прикордоння вони не дісталися: у Ворохті автомобіль зупинили правоохоронці, а 61-річного водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Протиправну діяльність викрили співробітники поліції.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон та сприяння таким діям із корисливих мотивів.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. За інкримінованою статтею йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало на Рівненщині солдата навчального центру, який намагався відкупитися від служби. Він запропонував командиру хабар в 5 тисяч доларів.