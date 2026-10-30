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30 жовтня 2026, 08:56

Землетрус магнітудою 3,2 зафіксували на Полтавщині: подробиці

30 жовтня 2026, 08:56
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Уночі 30 жовтня на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували в Мачухівській громаді Полтавського району

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю, передає RegioNews.

Підземні поштовхи зареєстрували о 02:14 за київським часом. Координати джерела землетрусу – 49,53° північної широти та 34,4° східної довготи.

За класифікацією землетрусів, подія належить до категорії ледве відчутних.

Зазначається, що це вже десятий землетрус, який зафіксували на території Полтавської області від початку 2026 року.

Довідка: Шкала Ріхтера – це система, за допомогою якої сейсмологи визначають магнітуду землетрусу, тобто кількість енергії, що вивільняється під час підземних поштовхів. Що вища магнітуда, то потужніший землетрус і більшими можуть бути його наслідки.

Землетруси в Україні

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає.

За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили – більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.

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