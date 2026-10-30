Фото: Держмитслужба

Київські митники виявили у міжнародних поштових відправленнях голову акули, опудало канюка та фрагмент бивня слона. Їх намагалися відправити до Канади та США без необхідних дозволів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Під час перевірки міжнародних посилок митники виявили три зразки дикої фауни, торгівлю якими регулює міжнародна Конвенція CITES.

Голову акули відправляли з Одеси до Канади, опудало канюка – з Прилук до тієї ж країни. Фрагмент бивня слона прямував із Покрова до США.

Експерти Інституту зоології НАН України встановили, що знахідки належать акулі-мако, канюку звичайному та представнику родини слонових.

Особливу увагу привернуло опудало канюка. За висновками експертів, птах народився цього року і, ймовірно, був незаконно вилучений із природи. Цей вид перебуває під особливою охороною в Європі.

Жодних дозвільних документів на вивезення зразків відправники не надали. Митники вилучили всі частини рідкісних тварин.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники затримали партію рідин для електронних сигарет на 600 тис. грн.