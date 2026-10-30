У Дніпрі 61-річного чоловіка підозрюють у тяжкому побитті знайомого

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Новокодацькому районі Дніпра під час конфлікту 61-річний чоловік кілька разів ударив знайомого зі спини. Унаслідок нападу 44-річний потерпілий дістав тяжкі тілесні ушкодження

Про це повідомила поліція Дніпропетровської обалсті, передає RegioNews .

Подія сталася 24 жовтня на вулиці Володимира Івасюка. Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого підозрюють у нападі. Ним виявився 61-річний місцевий житель.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.