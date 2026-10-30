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30 жовтня 2026, 15:14

На Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за сексуальне насильство над 4-річним племінником

30 жовтня 2026, 15:14
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Ілюстративне фото: pixabay
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Під суд відправили чоловіка, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над 4-річним племінником та виготовленні дитячої порнографії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, протягом 2025–2026 років чоловік систематично вчиняв сексуальні злочини щодо маленького племінника, коли хлопчик залишався у дідуся та бабусі без батьків.

Слідчі встановили, що обвинувачений чекав, поки родичі заснуть, після чого вчиняв сексуальне насильство над дитиною та знімав свої дії на телефон.

У квітні 2026 року під час обшуку правоохоронці виявили понад 9 000 фотографій і 2 600 відеофайлів із матеріалами сексуального насильства над дітьми. Експертизи підтвердили, що частина матеріалів містить зображення племінника обвинуваченого.

Із квітня 34-річний чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. За інкримінованими статтями зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 38-річного чоловіка, який цілеспрямовано знайомився з неповнолітніми дівчатами з матеріально незахищених родин, схиляв їх до інтимних стосунків, а натомість купував подарунки, телефони та давав гроші.

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