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30 жовтня 2026, 17:55

У Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті

30 жовтня 2026, 17:55
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Фото: поліція Києва
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У Деснянському районі Києва водій автомобіля Renault у стані алкогольного сп’яніння зіткнувся з електросамокатом, на якому їхав 15-річний хлопець. Підліток дістав перелом гомілки та потрапив до лікарні. Керманичу повідомили про підозру

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

ДТП сталася 28 жовтня близько 19:30 на вулиці Костянтина Данькевича.

За даними поліції, водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом. Ним керував 15-річний хлопець.

Унаслідок аварії школяр отримав перелом гомілки. Його госпіталізували.

Перевірка на приладі "Драгер" показала, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння: рівень алкоголю становив 0,42 проміле.

Слідчі повідомили керманичу про підозру. Подальші обставини справи та правову кваліфікацію уточнюють у межах розслідування.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок зіткнення легковика та рейсового автобуса на Тернопільщині зросла до 14. На місці загинула 23-річна водійка автівки.

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