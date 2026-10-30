У Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті
У Деснянському районі Києва водій автомобіля Renault у стані алкогольного сп’яніння зіткнувся з електросамокатом, на якому їхав 15-річний хлопець. Підліток дістав перелом гомілки та потрапив до лікарні. Керманичу повідомили про підозру
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
ДТП сталася 28 жовтня близько 19:30 на вулиці Костянтина Данькевича.
За даними поліції, водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом. Ним керував 15-річний хлопець.
Унаслідок аварії школяр отримав перелом гомілки. Його госпіталізували.
Перевірка на приладі "Драгер" показала, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння: рівень алкоголю становив 0,42 проміле.
Слідчі повідомили керманичу про підозру. Подальші обставини справи та правову кваліфікацію уточнюють у межах розслідування.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок зіткнення легковика та рейсового автобуса на Тернопільщині зросла до 14. На місці загинула 23-річна водійка автівки.