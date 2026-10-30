На Харківщині затримали чоловіка, який за $18 тисяч обіцяв виїзд за кордон

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині правоохоронці затримали 31-річного жителя Чернігова, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, під час воєнного стану чоловік узявся організувати незаконний виїзд одного з військовозобов’язаних за межі України. Він стверджував, що має вплив на людей, які виготовляють необхідні дозвільні документи, що мали забезпечити безперешкодний перетин кордону. Вартість такої "послуги" становила 18 тисяч доларів.

28 жовтня правоохоронці затримали чоловіка за силової підтримки спецпідрозділу КОРД ГУНП у Харківській області. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також частиною 2 статті 369-2 — зловживання впливом.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало на Рівненщині солдата навчального центру, який намагався відкупитися від служби. Він запропонував командиру хабар в 5 тисяч доларів.