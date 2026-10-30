Фінансування Сил оборони забезпечать у повному обсязі, — Корецький

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Фінансування Сил оборони забезпечать у повному обсязі, попри непросту ситуацію з міжнародною фінансовою підтримкою державного бюджету. Для покриття інших бюджетних видатків до кінця року Україні необхідно залучити близько 29 млрд євро

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

"Фінансування Сил оборони буде забезпечене в повному обсязі. Це безумовний пріоритет. Усі платежі регіональних бюджетів за вересень виконані в повному обсязі, як і обіцяв уряд. Найближчими днями будуть дозакриті всі платежі за жовтень", — сказав він.

За словами прем’єра, уряд виконав усі свої зобов’язання, а парламент ухвалив низку важливих законопроєктів. Це дало змогу отримати щонайменше 4 млрд євро вже в листопаді.

Водночас Корецький наголосив, що міжнародна фінансова підтримка залишається критично важливою для забезпечення інших бюджетних видатків до кінця року. Зокрема, йдеться про фінансування планів стійкості.

Загальна потреба України у фінансуванні становить близько 29 млрд євро. Щоб решта коштів надійшла вчасно, парламент має ухвалити ще низку законопроєктів уже наступного сесійного тижня.

"Будь-яка затримка у голосуванні може призвести до того, що частина міжнародного фінансування не надійде цього року. Це створює ризики повторного вимушеного призупинення фінансування окремих статей видатків", — зазначив прем’єр.

Нагадаємо, що Рада не підтримала обмеження зарплат чиновників до 80 тисяч гривень. Депутати відхилили відповідну поправку до проєкту держбюджету.