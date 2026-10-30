77 номерів для конспірації: СБУ викрила агента ФСБ у лавах ЗСУ

Фото: СБУ

Служба безпеки викрила російського агента серед військовослужбовців ЗСУ, який передавав ФСБ координати українських військових об'єктів на південному фронті

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зрадником виявився контрактник Збройних сил України, якого завербувала російська спецслужба. Він коригував ворожі атаки на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Для приховування зв'язку з куратором чоловік кожні два дні змінював SIM-картки на 18 мобільних телефонах. Загалом він використав 77 різних номерів.

Після вербування військовий надсилав представнику ФСБ голосові повідомлення з детальним описом військових об'єктів, де проходив службу. Особливий інтерес росіян становили координати інженерних переправ і фортифікаційних споруд ЗСУ, розташованих за 5-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Крім того, агент позначав на Google Maps місця розташування суміжних підрозділів українських військ і передавав їхні координати ворогу.

Як встановило розслідування, у поле зору ФСБ військовий потрапив, коли шукав легкі заробітки в тематичних Telegram-каналах.

Контррозвідники СБУ завчасно вжили заходів для убезпечення позицій українських військових на півдні та затримали підозрюваного після того, як він самовільно залишив військову частину. За інформацією спецслужби, чоловік намагався переховуватися спочатку в Одесі, а згодом у Миколаєві.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 5 ст. 407 – самовільне залишення військової частини.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.