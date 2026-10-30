Публічно підпалила Державний прапор: в Івано-Франківську затримали 47-річну жінку

Фото: поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківську 47-річній місцевій жительці повідомили про підозру в публічній нарузі над державними символами. За даними поліції, жінка підпалила Державний прапор України в центрі міста

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Інцидент стався 27 жовтня близько 15:20. Очевидці побачили, як жінка публічно підпалила український прапор, і викликали поліцію.

Правоохоронці прибули на місце, встановили особу фігурантки та доставили її до районного управління поліції для з’ясування обставин. Згодом жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України — публічна наруга над державними символами.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на центральній площі Одеси жінка намагалася повісити російський прапор.