Публічно підпалила Державний прапор: в Івано-Франківську затримали 47-річну жінку
В Івано-Франківську 47-річній місцевій жительці повідомили про підозру в публічній нарузі над державними символами. За даними поліції, жінка підпалила Державний прапор України в центрі міста
Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 27 жовтня близько 15:20. Очевидці побачили, як жінка публічно підпалила український прапор, і викликали поліцію.
Правоохоронці прибули на місце, встановили особу фігурантки та доставили її до районного управління поліції для з’ясування обставин. Згодом жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України — публічна наруга над державними символами.
Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно на центральній площі Одеси жінка намагалася повісити російський прапор.