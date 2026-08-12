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12 серпня 2026, 22:40

"Космічна" електроенергія: на Одещині отримав підозру заступник голови морського порту

12 серпня 2026, 22:40
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Фото з відкритих джерел
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На Одещині повідомили про підозру колишньому головному інженеру та заступнику начальника морського порту. Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в 2021 році за результатами тендеру державне портове підприємство та приватна компанія уклали договір на постачання електричної енергії. Йшлось про суму понад 21 мільйон гривень.

Головний менеджер повинен був відповідати за організацію та контроль проведення тендеру. При цьому заступник начальника, який раніше протягом 11 років очолював морський порт, мав контролювати виконання договору, підписувати акти приймання-передачі електроенергії та рахунки на її оплату.

Проте чиновники підписували документи та узгоджували свідомо завищені ціни. В результаті у травні 2021 року за електроенергію держпідприємство сплатило майже у півтора рази дорожче, а в грудні 2021 року та січні-лютому 2022 року – більш ніж удвічі дорожче.

"За висновками експертизи, такими діями морському порту завдано майже мільйон гривень шкоди", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Києві отримав підозру колишній чиновник "Київзеленбуду". Йдеться про розкрадання 1,1 мільйона на реконструкції скверу.

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