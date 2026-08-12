У Києві чиновники "заробили" майже 14 мільйонів на житлі для людей з аварійного будинку

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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику КП «Спецжитлофонд» та керівнику підприємства-забудовника. Йдеться про 13,8 мільйона гривень на будівництві житла для жителів аварійного будинку

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в 2019 році комунальне підприємство перерахувало підряднику 35 мільйонів гривень авансу на будівництво житлового будинку на перетині вул. Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва. У ньому планували поселити родини з аварійного будинку на вул. Мілютенка, 23-а, де є грибок та пліснява.

Однак будівництво так і не почалось. Зараз там лише котлован. Хоча за угодою забудовник повинен був повернути замовнику невикористаний аванс протягом кількох місяців. Проте повернення грошей не сталось.

В результаті підприємству завдали збитків на майже 13,8 мільйона гривень.

"Колишньому керівнику КП "Спецжитлофонд" повідомлено про підозру у службовій недбалості, керівнику підприємства-забудовника - у заволодінні коштами в особливо великих розмірах", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в столиці викрили колишнього чиновника Укргазвидобування. Йдеться про розтрату понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі дизельного пального.