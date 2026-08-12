Масовані обстріли та удари дронів: на Херсонщині троє загиблих і 20 постраждалих внаслідок агресії РФ

Фото ілюстративне

Протягом 12 серпня 2026 року російські війська атакували населені пункти Херсонщини авіацією, артилерією та дронами різних типів

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Станом на 17:30 встановлено, що внаслідок російської агресії загинули троє цивільних, ще 20 людей дістали поранення.

Уночі Херсон зазнав масованої атаки ударних безпілотників. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще четверо містян отримали травми.

Вдень російські військові застосували FPV-дрон по обласному центру. Унаслідок удару жінка отримала травми, несумісні з життям.

У Херсоні, Широкій Балці та Високому російські дрони поранили ще дев’ятьох цивільних. Серед постраждалих — співробітник загону місцевої пожежної охорони.

Крім того, у Степанівці та Чорнобаївці внаслідок авіаудару травмувалися семеро місцевих жителів.

Через обстріли пошкоджено: приватні будинки, багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, службовий транспорт, легкові автомобілі.

Прокурори та слідчі поліції продовжують фіксувати наслідки російських атак і збирати докази воєнних злочинів, вчинених військовими РФ.

Нагадаємо, що війська РФ атакували Херсонщину КАБами, наразі відомо про чотирьох постраждалих у двох громадах - Херсонській та Чорнобаївській, серед них - працівниця лікарні.