Сім КАБів по житлових кварталах: окупанти масовано вдарили по Херсонщині, є четверо постраждалих

Скриншот із відео

Війська РФ атакували Херсонщину КАБами, наразі відомо про чотирьох постраждалих у двох громадах - Херсонській та Чорнобаївській, серед них - працівниця лікарні

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews .

"Орієнтовно об 11:20 росіяни завдали авіаударів по Степанівці Херсонської громади. Внаслідок атаки постраждала 44-річна працівниця лікарні. Попередньо, вона дістала вибухову травму", - йдеться у повідомленні.

Постраждалу доставили до медзакладу. Нині вона отримує необхідну допомогу.

Пізніше в ОВА поінформували про ще одну постраждалу внаслідок цієї атаки жінку - до лікарні звернулася 69-річна жителька Степанівки.

У неї діагностували вибухову травму та контузію. Після надання медичної допомоги жінці призначили амбулаторне лікування.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив,що 12 серпня ворог двічі атакував Степанівський старостинський округ з авіації.

За 30 хвилин російські війська випустили сім КАБів по будинках мирних жителів. Наслідки чергової ворожої атаки він показав у відео.

За даними ОВА, через російський авіаудар із Чорнобаївки до медзакладу у стані середньої тяжкості доставили 54-річного чоловіка.

У нього - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Також до лікарні доставили 86-річну жительку Чорнобаївки, яка постраждала через російський авіаційний удар. У жінки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Нагадаємо, що вранці 12 серпня російські війська завдали удару по одному з населених пунктів Запорізького району. Під обстріл потрапило приватне домоволодіння.