12:57  12 серпня
У Сумах у квартирі знайшли мертвим 17-річного хлопця
10:57  12 серпня
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною
19:25  12 серпня
У Києві складають списки людей для переселення на випадок важкої зими без тепла
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2026, 18:59

Сім КАБів по житлових кварталах: окупанти масовано вдарили по Херсонщині, є четверо постраждалих

12 серпня 2026, 18:59
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Війська РФ атакували Херсонщину КАБами, наразі відомо про чотирьох постраждалих у двох громадах - Херсонській та Чорнобаївській, серед них - працівниця лікарні

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"Орієнтовно об 11:20 росіяни завдали авіаударів по Степанівці Херсонської громади. Внаслідок атаки постраждала 44-річна працівниця лікарні. Попередньо, вона дістала вибухову травму", - йдеться у повідомленні.

Постраждалу доставили до медзакладу. Нині вона отримує необхідну допомогу.

Пізніше в ОВА поінформували про ще одну постраждалу внаслідок цієї атаки жінку - до лікарні звернулася 69-річна жителька Степанівки.

У неї діагностували вибухову травму та контузію. Після надання медичної допомоги жінці призначили амбулаторне лікування.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив,що 12 серпня ворог двічі атакував Степанівський старостинський округ з авіації.

За 30 хвилин російські війська випустили сім КАБів по будинках мирних жителів. Наслідки чергової ворожої атаки він показав у відео.

За даними ОВА, через російський авіаудар із Чорнобаївки до медзакладу у стані середньої тяжкості доставили 54-річного чоловіка.

У нього - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Також до лікарні доставили 86-річну жительку Чорнобаївки, яка постраждала через російський авіаційний удар. У жінки діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Нагадаємо, що вранці 12 серпня російські війська завдали удару по одному з населених пунктів Запорізького району. Під обстріл потрапило приватне домоволодіння.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл окупанти Херсонська область КАБ
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
У Києві складають списки людей для переселення на випадок важкої зими без тепла
12 серпня 2026, 19:25
Прикордонники атакували російські склади на Південному напрямку
12 серпня 2026, 18:55
Нічна атака БПЛА на Київщину: вогнеборці ліквідували пожежу на логістичному об'єкті
12 серпня 2026, 18:46
В Україні рятувальники ліквідовують сім пожеж в екосистемах, зокрема три — у Чорнобильській зоні
12 серпня 2026, 18:16
Російські війська атакували Запорізький район, є жертви
12 серпня 2026, 17:59
Понад 60 млн грн роялті та приховані доходи: прокуратура повідомила про відшкодування 20 млн грн
12 серпня 2026, 17:45
На Тернопільщині пенсіонер кинув пляшкою в підлітка через мотоцикл
12 серпня 2026, 17:20
На Дніпропетровщині викрили шахрайський кол-центр майже на 1,7 млн грн
12 серпня 2026, 16:58
Понад 2 млн грн боргу та 425 га землі: на Київщині прокуратура вимагає повернути громаді паї
12 серпня 2026, 16:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »