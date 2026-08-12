У Києві складають списки людей для переселення на випадок важкої зими без тепла

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У Києві формують списки людей, які можуть потребувати переселення. Таким чином місцева влада готується на випадок, якщо довго не буде опалення

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Як пояснила журналістам заступниця голови КМДА Марина Хонда, йдеться про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. За її словами, ухвалили рішення формувати списки таких людей.

"Дуже багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги", - пояснила чиновниця.

За її словами, мета такої ініціативи - встановити прямий контакт із потенційно вразливими мешканцями та з'ясувати, чи мають вони альтернативне житло, куди можуть переїхати у разі можливої надзвичайної ситуації.

Міська влада планує визначити, куди зможуть переміщати людей у разі тривалої відсутності тепла. Переліки таких місць ще формують. Також опрацьовують різні категорії населення, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що керівники міст і громад нестимуть персональну відповідальність за виконання планів стійкості та підготовку до зимового періоду.